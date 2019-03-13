قائد إيراني: قدرات "حزب الله" تضاعفت 100 مرة

رام الله - دنيا الوطنأكد قائد عسكري إيراني بأن قدرات "حزب الله" اللبناني تضاعفت أكثر من 100 مرة، عما كانت عليه خلال فترة حرب الـ33 يوما، التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006.جاء ذلك، خلال مراسم أقيمت في مدينة كجساران بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غربي إيران، تكريما لما يسمى "ذكرى الشهداء"، حيث قال مسؤول مكتب فكر الإسلام الدفاعي، العميد عباس علي فرزندي، إن قدرات حزب الله قد ارتفعت اليوم. وذلك بحسب وكالة "فارس".وأضاف العميد الإيراني أن أكثر من 80 تيارا تكفيريا و150 ألف عنصر من تنظيم الدولة، قد تكالبوا على شعوب المنطقة، وفي سوريا قدم المدافعون عن المقدسات تضحيات عظيمة.وتابع العميد فرزندي: "العديد من الدول أرادت إزاحة الرئيس السوري عن السلطة، إلا أن المقاومة أرادت أن تبقى الدولة السورية وأفشلت محاولات الأعداء".