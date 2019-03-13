عربي

حملة في مصر تدعو لعدم شراء السيارات

حملة في مصر تدعو لعدم شراء السيارات
رام الله - دنيا الوطن
تسببت حملة تدعو المصريين للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة في تقلص المبيعات، لكن مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء، بحسب رويترز.

وقالت قناة (روسيا اليوم): إن لدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها عن 98 مليون نسمة، لكن قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات.

ويتراوح سعر الطرز الأكثر شعبية في مصر بين 200-350 ألف جنيه (11.5-20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريبا عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهريا.

واستهدفت حملة بشعار "خليها تصدي" مقاطعة شراء السيارات لإجبار المستوردين على تخفيض هامش الربح منها.

وكسبت هذه الحملة زخما قبل الأول من يناير، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر.

وتسبب هذا في انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار ما زالت بحاجة لأن تنخفض أكثر من ذلك.

ويقول هؤلاء إن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه بشدة مقابل الدولار في نوفمبر 2016.

وقال مؤسس الحملة محمد راضي "هناك بداية تخفيضات لكن حتى الآن، أو حتى هذه اللحظة، هي غير مرضية للمواطن المصري... "نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية".

ووفقا لعدد من تجار السيارات في القاهرة، فإن أسعار سيارت الركاب غير الفارهة انخفضت بما يتراوح بين 20-40 ألف جنيه (1150-2300 دولار) للسيارة بعد إلغاء الجمارك.

وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو 100-150 ألف جنيه للسيارة، لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين عن الشراء.

أخبار ذات صلة

قائد إيراني: قدرات &#34;حزب الله&#34; تضاعفت 100 مرة

قائد إيراني: قدرات "حزب الله" تضاعفت 100 مرة

الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ&#34;هيئة تحرير الشام&#34; بإدلب

الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ"هيئة تحرير الشام" بإدلب

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

رسميًا.. تَمَلّك عقارًا سكنيًا في قطر واحصل على الإقامة

رسميًا.. تَمَلّك عقارًا سكنيًا في قطر واحصل على الإقامة

الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

قطر: جهات &#34;تواطأت&#34; مع السعودية ضدنا

قطر: جهات "تواطأت" مع السعودية ضدنا

على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل

على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

أبو زيد يفتتح ورشة عمل استحداث نماذج تقييم أداء وظيفي للأطباء والمهندسين

أبو زيد يفتتح ورشة عمل استحداث نماذج تقييم أداء وظيفي للأطباء والمهندسين

&#34;فتح بغرب غزة&#34; تكرم المرأة في المكاتب الحركية

"فتح بغرب غزة" تكرم المرأة في المكاتب الحركية

السفير مصطفى: موقف تركيا يؤكد لإسرائيل أن محاولاتها الاستفراد بالأقصى لن تنجح

السفير مصطفى: موقف تركيا يؤكد لإسرائيل أن محاولاتها الاستفراد بالأقصى لن تنجح

الرئاسة: التسميات الأمريكية لن تُغير حقيقة الأرض الفلسطينية المحتلة

الرئاسة: التسميات الأمريكية لن تُغير حقيقة الأرض الفلسطينية المحتلة

شاهد: اشتية يتحدث عن موعد ذهابه لغزة ومشاورات تشكيل حكومته المقبلة

شاهد: اشتية يتحدث عن موعد ذهابه لغزة ومشاورات تشكيل حكومته المقبلة

محيسن يكشف مُخرجات اجتماع اللجنة المركزية لفتح مع محمد اشتية

محيسن يكشف مُخرجات اجتماع اللجنة المركزية لفتح مع محمد اشتية

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين بحادث سير ذاتي جنوب الخليل

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين بحادث سير ذاتي جنوب الخليل

(غانتس): إذا هاجمتنا حماس فسنعود لسياسة الاغتيالات في غزة

(غانتس): إذا هاجمتنا حماس فسنعود لسياسة الاغتيالات في غزة

منوعات

بطل مسلسل &#34;روزاليندا&#34; يثير ضجة.. شاهد صورته بعد 18 عاماً

بطل مسلسل "روزاليندا" يثير ضجة.. شاهد صورته بعد 18 عاماً

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض &#34;الصدفية&#34; بها

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض "الصدفية" بها

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

&#34;أحرقت جسد الخادمة حتى الموت&#34;.. حكم قاسي على الراقصة شمس

"أحرقت جسد الخادمة حتى الموت".. حكم قاسي على الراقصة شمس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

عربي

قائد إيراني: قدرات &#34;حزب الله&#34; تضاعفت 100 مرة

قائد إيراني: قدرات "حزب الله" تضاعفت 100 مرة

الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ&#34;هيئة تحرير الشام&#34; بإدلب

الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ"هيئة تحرير الشام" بإدلب