أبو زيد يفتتح ورشة عمل استحداث نماذج تقييم أداء وظيفي للأطباء والمهندسين

وتحدث الخبير الفرنسي السيد باتريك فايشير(Patrick Faucheur)، مستشار في الأمانة العامة للشؤون الأوروبية في فرنسا، في الجلسة الأولى، عن التجربة الفرنسية في تطوير نظام تقييم الأداء الوظيفي، كما استعرض في الجلسة الثانية، أبرز معايير التقييم في نظم تقييم أداء مختلفة.



وقام وائل الريماوي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات، ورقة عمل حول أهمية الكفايات الوظيفية، والاستفادة منها في إعداد نماذج تقييم أداء وظيفي.



وقام الخبير الإيطالي ديامانو تورري (Diamano Torre) مسؤول التدريب وبناء القدرات للمدراء العموميين في دائرة الشؤون الداخلية والمناطقية في وزارة الداخلية في إيطاليا، في الجلسة الأولى، باستعراض التجربة الإيطالية في تطوير نظام تقييم الأداء، إضافة إلى استعراضه في الجلسة الثانية، لآليات ربط مخرجات تقييم الأداء الوظيفي بعمليات الموارد البشرية، سيما التدريب.



ومن ناحية أخرى، قدّمت هنادي الجعبري، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير، عرضاً حول دور التديب في تحسين الأداء الوظيفي والمؤسسي.



يذكر، أن ورشة العمل ستستمر على مدار يومين، للخروج بتوصيات حول أبرز المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار، في استحداث نماذج تقييم الأداء الخاصة بالأطباء والمهندسين، بما ينسجم مع طبيعة المهام الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي والكفايات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة، وتقرير الإنجاز لكل موظف.











رام الله - دنيا الوطنافتتح الوزير موسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفين العام، اليوم الأربعاء، "بالتعاون مع مؤسسة (TAIEX & TWINING) إحدى مؤسسات الاتحاد الاوروبي، ورشة عمل لاستحداث نماذج تقييم أداء وظيفي للأطباء والمهندسين، في إطار تطوير نظام تقييم أداء وظيفي فعّال ومتكامل لموظفي الخدمة المدنية، وذلك في فندق الكرمل بمدينة رام الله.ورحب أبو زيد بالحضور وكافة الممثلين عن المؤسسات والنقابات والخبراء والقائمين على هذه الورشة، مؤكداً على أن كافة الإنجازات التي يتم تحقيقها، هي ثمرة جهود كافة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.وبيّن أبو زيد أهمية هذه الورشة للخروج بتوصيات مهمة بشأن استحداث نماذج التقييم للأطباء والمهندسين في قطاع الخدمة المدنية، مؤكداً على ضرورة الخروج بمجموعة من المؤشرات والآليات التي تساهم في جعل عملية التقييم أكثر تأثيراً ووقْعاً على ذهنية موظفي الدولة، لتكون أداة علمية، وعملية، ومهنية، يتم من خلالها تحديد احتياجات كافة موظفي الدولة من التدريب والتطوير.وأوضح أبو زيد، أن عملية تقييم الأداء الوظيفي مرتبطة بشكل مباشر ببطاقات الوصف الوظيفي والكفايات الوظيفية، مشيراً إلى أن وظائف الدولة تم توصيفها وتصنيفها إلى حدٍ كبير، مشجعاً كافة الموظفين على الإبداع والابتكار والتميز.من جهتها، رحبت السيدة شيرين أبو عيد، ممثلة مكتب الاتحاد الأوروبي بكافة المشاركين في الورشة، مؤكدةً على دعم الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، لتطوير قدرة هذه المؤسسات على تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية للمواطن الفلسطيني، بما يتوافق مع أجندة السياسات الوطنية، والخطة الاستراتيجية للأعوام (2017-2022)، وهذا ما تضمنته أيضاً الخطة الأوروبية المشتركة الحالية لدعم فلسطين.وأشارت أبو عيد، إلى توظيف الاتحاد الأوروبي لمجموعة من الأدوات الفنية، لدعم تطوير الإدارة العامة وتطوير الخدمة المدنية بشكل خاص في فلسطين، إضافة إلى مشاريع التوأمة التي تستهدف نقل خبرات دول الاتحاد الأوروبي في مجال الإدارة العامة، بالشراكة مع مؤسسات العامة الفلسطينية، وتقديم الاستشارات الفنية عن طريق مؤسسة (SIGMA)، والمساعدات الفنية المقدمة من مؤسسة (TAIEX)، الذي تم في إطاره تنظيم هذه الورشة.ومن جهته، استعرض عبد الله عليان، مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية، ورقة عمل حول أهمية إعداد نظام تقييم أداء وظيفي فغّال ومتكامل، في قطاع الخدمة المدنية.وبيّن عليان أنه يقع على عاتق ديوان الموظفين العام الارتقاء بالخدمة المدنية والإدارة العامة، استناداً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لديوان الموظفين العام، وأجندة السياسات الوطنية، وصولاً لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.وبدورها، قامت إسراء عمر، مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي، باستعراض أبرز الأسس والمرتكزات التي سيتم الاستناد إليها في نماذج تقييم الأداء المنشودة.