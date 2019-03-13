للمرة الثالثة.. البرلمان البريطاني يُصوت ضد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر، أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 أذار/ مارس الجاري، ولكن البرلمان البريطاني، سيجري غداً الخميس تصويتاً على تأجيل "بريكست".





ومن الجدير ذكره، أن الاتفاق على شروط الانسحاب يعتبر غير ساري المفعول في أعقاب التصويت، الذي جرى أمس الثلاثاء، ولا يمكن لبريطانيا، أن تخرج من دون اتفاق، حسب نتائج تصويت اليوم.

رام الله - دنيا الوطنصوت البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، وللمرة الثالثة، ضد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك دون اتفاق بين لندن وبروكسل.ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، فقد أيد 312 عضواً في مجلس العموم البريطاني، ما يسمى بـ "التعديل A" الذي يلزم الحكومة باستبعاد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وصوت 308 نواب ضد هذا التعديل.ويأتي ذلك، بعد أن رفض البرلمان أمس الثلاثاء، الصفقة حول شروط "بريكست" التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.