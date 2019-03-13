الصحفي "أبو حسين" يتحدث عن حادثة الاعتداء على مركبته برام الله

الجدار والاستيطان، عن الاعتداء الذي طاله، ليل الأربعاء، في رام الله، حيث أكد أن مجهولين، قاموا بالاعتداء على سيارته الشخصية، أمام منزله.



وقال أبو حسين لـ"دنيا الوطن": إن ملثمين مجهولين، قاموا بإلقاء المولوتوف والحجارة على المركبة الخاصة به، مبينًا أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لا تزال تُحقق في القضية.



وأضاف: لا يوجد أي عداوات شخصية مع أحد، وعلاقتي جيدة مع الكل، لكن يوجد اختلافات سياسية مع البعض، متابعًا: "المؤسسة الأمنية، مشكورة، لا تزال تعمل من أجل الوصول إلى الجناة، ونحن ننتظر الساعات المقبلة، حتى تتكشف التفاصيل، وأسباب هذا الاعتداء، ومن الفاعلين، ومن يقف خلفهم".



وشدد أبو حسين، على أنه لا بد من الوصول إلى الفاعلين، لا سيما وأن منزله، يقع في منطقة أمنية، وتنتشر فيها الكثير من كاميرات المراقبة، مضيفًا: "بشكل شخصي، أود أن تتوصل الأجهزة الأمنية، للفاعلين، لأعرف سبب هذا الاعتداء، وماذا يريد هؤلاء المُعتدون، وما الرسالة من وراء ذلك".



خاص دنيا الوطنتحدث الصحفي زاهر أبو حسين، الذي يعمل في هيئة مقاومة