عريقات للإدارة الأمريكية: هل تعتقدون أننا فقدنا عقولنا؟

رام الله - دنيا الوطن

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على إسقاط وزارة الخارجية الأمريكية، مصطلح الأراضي المحتلة عن الضفة الغربية، وقطاع غزة، والجولان.





وقال عريقات، عبر (تويتر)، إن وزارة الخارجية الأمريكية تُسقط اصطلاح محتلة، عند الإشارة للضفة والقدس وقطاع غزة والجولان فى تقرير حقوق الإنسان، اعترفوا بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقلوا السفارة، أغلقوا القنصلية، ومكتب المنظمة، وشرعنوا الاستيطان".





وأضاف عريقات: "بعد ذلك يقولون لا تغيير في سياستنا"، متسائلاً: "هل يعتقدون أننا فقدنا عقولنا؟".

