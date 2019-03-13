شؤون فلسطينية

"فتح بغرب غزة" تكرم المرأة في المكاتب الحركية

"فتح بغرب غزة" تكرم المرأة في المكاتب الحركية
رام الله - دنيا الوطن
أقامت دائرتي المكاتب الحركية والمرأة بحركة فتح في إقليم غرب غزة اليوم - الأربعاء حفلا تكريميا للأخوات في المكاتب الحركية المهنية المركزية والفرعية ،وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

وذلك بحضور الدكتور حيدر القدرة مفوض المكاتب الحركية ،ونهى البحيصي مفوض المرأة بالهيئة القيادية للحركة ،وبحضور قيادة إقليم غرب غزة ممثلة بشريف أبو وطفة، منذر الحايك، خالد الجعبري،خالد النجار ومها الشيخ يوسف ،وأمناء سر وأعضاء المكاتب الحركية في الإقليم ،وحشد من أبناء وكوادر الحركة .

ورحب أبو وطفة بكلمة إقليم غرب غزة بالحضور مشيدا بدور المرأة الفتحاوية في المكاتب الحركية ، وقدرتها المتجددة على العطاء بلا حدود ، وتألقها في جميع الميادين .

كما أوضح أهمية هذا اليوم الذي خصص تكريما للمراة في العالم بعد ثورتها في أمريكا، وكذلك في روسيا .

بدوره تحدث الدكتور القدرة عن مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني عموما ،وفي حركة فتح على وجه الخصوص،حيث حققت نجاحات واسعة في العمل النقابي والحركي ،ولاتخلو نقابة أواتحاد مهني من ماجدات الفتح ،اللواتي يضعن بصماتهن بإحكام ودراية .

من جانبها أكدت البحيصي على أهمية نسبة تمثيل المرأة في كافة الأطر التنظيمية والقيادية بما لا يقل عن 30% كحد أدنى تقديرا وعرفانا بدورها في مسيرة النضال الفلسطيني ؛فهي رفيقة  درب الشهيد ،وابنة الأسير ،ووالدة الجريح ،وشريكة الثائر ضد الاحتلال .

وشددت البحيصي على وحدانية التمثيل الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية ،حيث لا بديل عنها ،فهي البيت الجامع للكل الفلسطيني .

وتخلل الحفل إلقاء قصيدة شعرية وطنية معبرة للزهرة الجميلة ميس عبد الهادي ،ألهبت مشاعر وحماسة الحضور .

وفي ختام الحفل تم توزيع الدروع التكريمية على عضوات المكاتب الحركية المركزية والفرعية.



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