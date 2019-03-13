السفير مصطفى: موقف تركيا يؤكد لإسرائيل أن محاولاتها الاستفراد بالأقصى لن تنجح

رام الله - دنيا الوطن

أكد السفير الفلسطيني في تركيا، فائد مصطفى، أن قضية المسجد الأقصى، تحتل أولوية لدى أنقرة، مشيراً إلى أن مواقف تركيا مكمّلة لدفاع الشعب الفلسطيني على الأرض عن الأقصى، ومدينة القدس المُحتلة.







وأوضح مصطفى، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية، الأربعاء، أن موقف تركيا، يؤكد لإسرائيل أن محاولاتها الاستفراد به لن تنجح.



وأشار مصطفى، إلى أن المدينة المُحتلّة، التي تعد من بين الأقدس لدى مليار ونصف مليار شخص حول العالم، تتعرض إلى انتهاكات متصاعدة في الآونة الأخيرة.وحذر مصطفى، تل أبيب من الإمعان في استفزاز المُسلمين، متابعاً: "عشنا وإياكم على مدار الأسابيع الماضية محاولات إسرائيل، إغلاق مصلى باب الرحمة، وهو ما أفشله المصلون الفلسطينيون".وأكمل: "لكن يبدو أن إسرائيل لم تتقبل الهزيمة، فأعادت الكرة مرة أخرى عبر محاولة إغلاق مصلى باب الرحمة، واقتطاع جزء من المسجد الأقصى، ضمن مخطط يهدف في النهاية إلى تحويله لمعبد يهودي".وشدد مصطفى، على أن الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، لن تسكت على هذه المخططات.