الرئاسة: التسميات الأمريكية لن تُغير حقيقة الأرض الفلسطينية المحتلة

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، وزير الإعلام، نبيل أبو ردينة، أن القرار الأميركي المتعلق بإسقاط صفة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والجولان، هو استمرار لنهج الإدارة الأميركية المعادي لشعبنا الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية.وأضاف أبو ردينة، وفق ما أوردت (وفا)، مساء الأربعاء، أن التسميات الأميركية، لن تغير من حقيقة، أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والجولان العربي المحتل، هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.وأشار أبو ردينة، إلى أن القرار الأخير، يندرج ضمن المخطط الأمريكي لتمرير ما يسمى (صفقة القرن) لتصفية القضية الفلسطينية، لكن مهما كانت المحاولات والمؤامرات، سيبقى شعبنا الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، صامداً متمسكاً بثوابته الوطنية، وسينتصر المشروع الوطني، وصولاً لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.