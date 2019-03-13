منخفضان جويّان يعبران فلسطين خلال أربعة أيام





وعلى المدى البعيد، توقع المصري، أن يعود الاستقرار من جديد إلى فلسطين، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وترتفع الحرارة بشكل لافت، وتسود أجواء ربيعية.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيتوقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تتاثر فسطين خلال الساعات الـ 96 المقبلة بمنخفضين جويين، يحملان معهما الأجواء الباردة، والماطرة، والعاصفة أحياناً.توقع المصري في لقاء عبر "دنيا الوطن"، أن تتغير الأجواء بشكل لافت هذه الليلة، مع تقدم منخفض جوي إلى بلاد الشام، وتنخفض الحرارة بشكل كبير، مقارنة بالأجواء الدافئة التي سادت خلال اليوم.وأشار المصري إلى أن الساعات المقبلة، ستحمل أمطاراً، تتراوح ما بين المتفرقة والغزيرة في معظم المناطق الشمالية والوسطى من فلسطين.ونوه إلى أن يوم غد الخميس، يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وشتوية من جديد، وتنخفض الحرارة أكثر فأكثر، وتكون الرياح نشطة، وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية، والوسطى على فترات.وتوقع المصري، ان يستقر الجو تدريجياً في ساعات الليل من يوم غد الخميس والجمعة، مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وفرصة ضعيفة، خاصة يوم الجمعة، لبعض الزخات المطرية.وأشار المصري إلى أنه من المتوقع، أن تتأثر فلسطين يومي السبت والأحد، بمنخفض جديد، وتعود درجات الحرارة للانخفاض، وتتساقط الأمطار بشكل أفضل، وأشمل من الأول، وذلك في المناطق الوسطى، وأجزاء من شمال النقب بما في ذلك قطاع غزة، وخاصة أجزاءه الشمالية.