شؤون فلسطينية

شاهد: اشتية يتحدث عن موعد ذهابه لغزة ومشاورات تشكيل حكومته المقبلة

شاهد: اشتية يتحدث عن موعد ذهابه لغزة ومشاورات تشكيل حكومته المقبلة
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوزراء المكلف، محمد اشتية، عن ذهابه إلى قطاع غزة، بالقول: "سأذهب إلى قطاع غزة، عندما يصبح الوقت متاحاً لذلك".

وأوضح اشتية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن الحكومة المقبلة ستضم كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وسيكون فيها كل الفصائل ومن غزة والضفة الغربية والقدس، وكل مفاصل الشعب الفلسطيني.

وأكد اشتية، على تمسك حكومته المقبلة بقطاع غزة، والعمل على إنهاء الانقسام، والتحضير للانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن أي خطوة للتطبيع مع إسرائيل، تمثل نسفاً لمبادرة السلام العربية.

وتابع: "لن نتخلى عن مسوؤلياتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، وسنبدأ مشاورات مع جميع الفصائل، حتى التي أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة.

 

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