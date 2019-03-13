أوباما يكشف عن ثلاث خطوات "سحرية" لمواجهة أكبر مشاكل البيت الأبيض

وتحدث أوباما، عن خطواته الثلاث، خلال ندوة مع خبراء في مجال التقنية، وذلك وفق ما أورد موقع (بيزنيس إنسيدر) الأمريكي.





رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن ثلاث خطوات وصفها بالسحرية، قال: إنه كان يتبعها في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أنها كانت تساعده كثيراً في اتخاذ قرارات حاسمة.وأوضح أوباما، أن الخطوة الأولى، التي يجب أن يضعها كل قائد نصب عينيه قبل اتخاذ القرار، هو اعترافه بالحقيقة التي تقول أنه لا أحد يمكن أن يصنع حلولاً مثالية، إضافة إلى عدم الخوف من طرح ما يراه البعض "أسئلة غبية".وأورد الموقع الخطوات الثلاث، التي قال الموقع إنها بمثابة "وصفة أوباما السحرية" لاتخاذات قرارات مصيرية.1- اليقين والاحتماليجب على القائد أن يضع اليقين جانباً، وأن يفتح المجال للاحتمالات، وهو ما أثبتت الدراسات أنها الطريقة المثلى للتفكير، فالأغبياء يرون العالم بلونين (الأبيض والأسود)، بينما يكون الأذكياء أكثر انفتاحاً في تفكيرهم، وهذا الشيء هو ما كان أوباما يمارسه خلال رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.وقال أوباما: "وجود أشخاص أكثر منك ذكاء وآخرون يختلفون معك أمر في غاية الأهمية، وله دور رئيسي في اتخاذ قرارات حاسمة".2- فريق من الأذكياءوحسب أوباما، لكي تتخذ قراراً حاسماً، يجب أن تمتلك المعلومات الكافية، ويجب أن تراه من كل الزوايا، وهذا لا يمكن أن يحدث، إذا لم تُحط نفسك بفريق من الأشخاص الأذكياء.وتابع: "يجب أن تُنحي نظرتك لنفسك جانباً، ويجب ألا تفكر بأنك صاحب العقل الأكبر والأذكى بين المحيطين بك، وفي هذه الحالة يمكنك اتخاذ القرار الصحيح".3- أسئلة غبيةويشير أوباما، إلى أنه للحصول على نصائح الخبراء في قضية بعينها، ربما لا يكفي لفهم تفاصيلها، وهو ما يعني أن عليك أن تطرح الكثير من الأسئلة، التي قد توصف بأنها "أسئلة غبية".