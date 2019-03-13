الدفاع الروسية: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لـ"هيئة تحرير الشام" بإدلب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي التابع لها شن اليوم الأربعاء ضربات دقيقة إلى مستودع لتنظيم "هيئة تحرير الشام" في مدينة إدلب السورية.وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "وجهت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية يوم 13 آذار/مارس وبالتنسيق مع الجانب التركي ضربة جوية دقيقة إلى مستودع أسلحة وذخائر تابع لتنظيم (هيئة تحرير الشام) في مدينة إدلب".وأضاف البيان: "وبحسب معلومات مؤكدة عبر قنوات عدة، نقل المسلحون قبل ذلك إلى المستودع دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة الضاربة، وخطط المسلحون لاستخدامها في شن هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية".