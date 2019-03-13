جنرال إسرائيلي: بندقية (إم 16) لن تُوقف الوباء إذا انتقل من غزة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الأركان الأسبق، والمرشح لانتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة، غابي أشكنازي، إنه لا يوجد حل عسكري لقطاع غزة.







وحذر أشكنازي، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين)، من انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة بسبب الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع.





وأضاف أشكنازي: "إذا ما انتشر الوباء في غزة، فلن تستطيع بندقية أم 16 إيقافه عن إسرائيل، ولا يوجد سبب لمنع دخول الأموال من دول الخليج إلى قطاع غزة للتوفر لهم المياه الصالحة للشرب".

