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تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية
رام الله - دنيا الوطن
قالت "قوات سوريا الديمقراطية": "إن مقاتلي تنظيم الدولة شنوا اليوم الأربعاء، هجومين مضادين في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا".

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية: "إن التنظيم لم يحرز أي تقدم وتم التصدي له"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفاد المركز الإعلامي لـ"قسد" في رسالة قصيرة إلى الصحفيين، بأن الهجوم الثاني الذي شنه التنظيم بعد ظهر الأربعاء، كان أقوى بكثير من الهجوم الأول.

وبين المركز أن تنظيم الدولة استغل تصاعد الدخان في سماء الباغوز، موضحا أن القتال لا يزال مستمرا.

وبينت "قوات سوريا الديمقراطية" أنه لم يسقط أي قتلى أو مصابين في الهجومين.

كما أشار المركز الإعلامي لـ"قسد" إلى أن التنظيم حاول تنفيذ هجمات انتحارية لكنها باءت بالفشل.

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تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

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تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية

تنظيم الدولة يشن هجومين مضادين في الباغوز السورية