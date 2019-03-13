محيسن يكشف مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لفتح مع محمد اشتية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، إن الاجتماع التشاوري الذي عقد اليوم بين رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية واللجنة المركزية انتهى بتأكيد اشتية على أن الحكومة المقبلة هي حكومة الكل الوطني.وأضاف محيسن، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم، أن اشتية استمع من المركزية حول صعوبة المرحلة التي يمر بها شعبنا وقضيته، مشدداً على أهمية انضمام الكل لأن يكون شريكاً في الحكومة وأن الأساس هو تحقيق البرنامج السياسي للرئيس محمود عباس المتمثل بانهاء الاحتلال.وأشار محيسن، إلى أن رئيس الوزراء المكلف اشتية سيواصل لقاءاته مع كافة مكونات شعبنا من فصائل وشخصيات وفعاليات وطنية ومنظمات عمل وطني ومؤسسات مجتمع مدني للوصول الى حكومة قوية قادرة على مجابهة كافة التحديات.