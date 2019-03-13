مقتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار بمدرسة برازيلية

رام الله - دنيا الوطنقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طالبان، اليوم الأربعاء، إثر إقدام مراهقان على إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ولاية "ساو باولو" البرازيلية.ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن السلطات المحلية بالولاية قولها لقد "تسبب الحادث بمقتل 8 أشخاص، بينهم طالبان، والمراهقان الإثنان (مطلقا النار)".وقال شهود لإحدى الصحف البرازيلية إنهم شاهدوا شخصا يحمل سلاحا ناريا أطلق النار خارج المدرسة ثم دخل المبنى فور بدء الدوام المدرسي.