مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين بحادث سير ذاتي جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي فتى (13 عاما) مصرعه بعد ظهر اليوم الاربعاء ، وأصيب اثنين آخرين في حادث سير ذاتي وقع على طريق يطا السموع جنوب الخليل.وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "اعلن الاطباء في مستشفى أبو الحسن القاسم، عن وفاة الفتى بسام فضل زين (13 عاماً)، فيما اصيب اثنين بجراح ما بين متوسطة وطفيفة، جراء انقلاب مركبة كانوا يستقلونها تحمل لوحة تسجيل صفراء غير قانونية.وأشار ارزيقات إلى أن خبراء الحوادث، باشروا بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.