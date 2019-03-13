عاجل

  • فتح: أكدنا لاشتية ضرورة تحقيق البرنامج السياسي للرئيس عباس بالحكومة المقبلة

دولي

(يديعوت): أمريكا تزيل كلمة "أرض محتلة" فيما يتعلق بالضفة والجولان وقطاع غزة

(يديعوت): أمريكا تزيل كلمة "أرض محتلة" فيما يتعلق بالضفة والجولان وقطاع غزة
مرتفعات الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أزالت الولايات المتحدة الأمريكية مصطلح "أرض محتلة" فيما يتعلق بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرانوت) الاسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الجديد الذي يختص بحقوق الإنسان في العالم؛ لم يذكر فيه هذا المصطلح كما هو معتاد.

أخبار ذات صلة

انهيار مدرسة في لاغوس النيجيرية وأكثر من 100 شخص تحت الأنقاض

انهيار مدرسة في لاغوس النيجيرية وأكثر من 100 شخص تحت الأنقاض

غافني: سندرس دعم قانون يمنع محاكمة نتنياهو

غافني: سندرس دعم قانون يمنع محاكمة نتنياهو

منظمة يمينية تقرر إخراج &#34;يئير نتنياهو&#34; في إجازة بسبب تعليقاته الإلكترونية

منظمة يمينية تقرر إخراج "يئير نتنياهو" في إجازة بسبب تعليقاته الإلكترونية

وزير الدفاع الإيراني يُهدد إسرائيل بالرد المباشر

وزير الدفاع الإيراني يُهدد إسرائيل بالرد المباشر

ماذا سيفعل ترامب لإنقاذ نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة؟

ماذا سيفعل ترامب لإنقاذ نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة؟

مُجدداً.. البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي بشأن البريكست

مُجدداً.. البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي بشأن البريكست

قناة إسرائيلية: حزب الله يُفعّل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان)

قناة إسرائيلية: حزب الله يُفعّل وحدة سرية للعمل ضد تل أبيب من (الجولان)

الخارجية الأمريكية: ندعم الجهود الجزائرية لرسم خريطة طريق جديدة بعد بوتفليقة

الخارجية الأمريكية: ندعم الجهود الجزائرية لرسم خريطة طريق جديدة بعد بوتفليقة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين بحادث سير ذاتي جنوب الخليل

مصرع فتى وإصابة اثنين آخرين بحادث سير ذاتي جنوب الخليل

وزير العدل يدين الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف موظفي قطاع العدالة

وزير العدل يدين الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف موظفي قطاع العدالة

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع سلطة الطاقة لتنفيذ مشروع الصندوق الدوار والمنشآت الصغيرة بغزة

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع سلطة الطاقة لتنفيذ مشروع الصندوق الدوار والمنشآت الصغيرة بغزة

الحمد الله: المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني والسياسي ويجب الالتفاف حولها

الحمد الله: المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني والسياسي ويجب الالتفاف حولها

حادث سير ذاتي في يطا يودي بحياة فتى وإصابة اثنين آخرين

حادث سير ذاتي في يطا يودي بحياة فتى وإصابة اثنين آخرين

قطع راتب شهيد يحرم شقيقته من دخلها الوحيد.. مناشدة للرئيس عباس

قطع راتب شهيد يحرم شقيقته من دخلها الوحيد.. مناشدة للرئيس عباس

&#34;عندما يبكي الرجال&#34;.. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

"عندما يبكي الرجال".. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

منوعات

بطل مسلسل &#34;روزاليندا&#34; يثير ضجة.. شاهد صورته بعد 18 عاماً

بطل مسلسل "روزاليندا" يثير ضجة.. شاهد صورته بعد 18 عاماً

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض &#34;الصدفية&#34; بها

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض "الصدفية" بها

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

&#34;أحرقت جسد الخادمة حتى الموت&#34;.. حكم قاسي على الراقصة شمس

"أحرقت جسد الخادمة حتى الموت".. حكم قاسي على الراقصة شمس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

عربي

الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

قطر: جهات &#34;تواطأت&#34; مع السعودية ضدنا

قطر: جهات "تواطأت" مع السعودية ضدنا

على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل

على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام