(يديعوت): أمريكا تزيل كلمة "أرض محتلة" فيما يتعلق بالضفة والجولان وقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أزالت الولايات المتحدة الأمريكية مصطلح "أرض محتلة" فيما يتعلق بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرانوت) الاسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الجديد الذي يختص بحقوق الإنسان في العالم؛ لم يذكر فيه هذا المصطلح كما هو معتاد.
أزالت الولايات المتحدة الأمريكية مصطلح "أرض محتلة" فيما يتعلق بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرانوت) الاسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الجديد الذي يختص بحقوق الإنسان في العالم؛ لم يذكر فيه هذا المصطلح كما هو معتاد.
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