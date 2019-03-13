(غانتس): إذا هاجمتنا حماس فسنعود لسياسة الاغتيالات في غزة

رام الله - دنيا الوطنهدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات بغزة، في حال هاجمت حماس إسرائيل.ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن غانتس، قوله: "إذا هاجمتنا حماس، فسوف ننفذ سياسة صارمة ولو كان علينا العودة إلى الاغتيالات من جديد".وأضاف: "حماس تفهم ما أقوله جيداً، وبالتالي سنغير السياسة وسنطبق سياسات صارمة".غانتس المنافس القوي في الانتخابات المقبلة، شغل رئاسة الأركان إبان حرب غزة 2014 التي لم تحقق فيها "إسرائيل" أي من أهدافها، سوى تدمير منازل الفلسطينيين وقتل وجرح آلاف المدنيين، وفشل غانتس حينها بردع الفصائل الفلسطينية في غزة رغم استخدام نيران مركز ومكثفة في القطاع.الفصائل الفلسطينية نفذت حينها عمليات نوعية من خلال الأنفاق والبحر أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين، كان أبرزها عملية زيكيم البحري، وموقع ناحل عوز.