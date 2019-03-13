ابو هولي: محاولات الغاء تفويض (أونروا) ستبوء بالفشل













رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان تحرك منظمة التحرير الفلسطينية مع الأونروا يأتي في إطار حشد الدعم المالي والسياسي من أجلِ الحفاظ على وجودها حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين مشددا على أن العام 2019 عام مصيري وهام ومليء بالتحديات التي تواجه قضية اللاجئين ومحاولات تصفيتها من قبل الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي عبر انهاء عمل الأونروا والغاء تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .واضاف أبو هولي خلال كلمته في حفل تكريم 40 طالبة من حافظات القرآن الكريم نظمته مدرسة بنات المغازي الإعدادية (أ) اليوم تحت عنوان "روح وريحان لحافظات القرآن" بمخيم المغازي وسط قطاع غزة بحضور مدير منطقة شرق الوسطى التعليمية لدى الأونروا د. رائد عدوان ومجلس أولياء الامور المركزي وممثلي عن اللجان الشعبية في المخيمات والوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية ان تفويض الاونروا سينتهي في ايلول القادم وان التصويت لتجديد التفويض سيكون في شهر تشرين ثاني بعد اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لتمديد عملها لثلاث سنوات جدد حتى نهاية عام 2022 .واكد على ان محاولات الغاء تفويض الاونروا ستبوء بالفشل وسنبقى مع الأونروا داعمين لها وسنناضل معها من اجل الحفاظ على وجودها مهامها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ولن نتركها وحيدة امام المؤامرات الرامية الى تصفيتها لافتا الى ان الأونروا مؤسسة اممية يجب الحفاظ عليها وان حمايتها وتامين الدعم المالي لميزانيتها هي مسؤولية الأمم .وتابع قائلا: "نَحنُ شُركاء مع وكالة الغوث التي كانت على مدار أكثر من سبعين عام خيرُ صديق للشعب الفلسطيني ، وان بوصلة الصراع ستبقى دائما نحو اعدائنا ونحو كل المتآمرين على حقوقنا ونحو من يريد أن ينهي عمل الاونروا ويمحو وجودها عبر ت تجفيف مواردها المالية وتفكيكها ونقل صلاحياتها للدول المضيفة او الى المفوضية السامية .وشكر د. ابو هولي كل القائمين على هذا الحفل المميز الذي يكرم كوكبة من حفظة كتاب الله من طلبة مدارس الاونروا والذي يعكس حرص الادارة المدرسية في مدارس الأونروا بأبنائنا الطلبة لافتا الى ان هذا الحفل بهذه الكوكبة المتميزة تؤكد على ان الأجيال القادمة من اللاجئين ستكون بخيرِ رغم كل المؤامرات التي تُحاك ضدها وهي الاجيال التي ستحمل امانة التحرير والحفاظ على الحقوق والثوابت .واعرب مدير منطقة شرق الوسطى التعليمية رائد عدوان في كلمته عن فخره واعتزازه بمدرسة المغازي الاعدادية (أ) وبطواقمها الادارية والتدريسية على هذا الانجاز الكبير بتخريج 40 طالبة تكنوا من حفظ كتاب الله داعيا الادارات المدرسية ان تحذو حذوها .ومن جهتها دعت مديرة المدرسة المغازي غادة عوض الأهالي إلى الاستمرار في تشجيع بناتهن على قراءة القرآن وحفظه وتدبره والعمل بما جاء به مقدمة شكرها لمن ساهم في انجاح هذا الحفل .وفي ختام الحفل تم توزيع دروع تكريم على الطالبات الحفاظات لكتاب الله كما تم تكريم الدكتور ابو هولي من قبل المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور تقديرا لجهوده في خدمة اللاجئين والمخيمات ومواقفه الداعم للأونروا .