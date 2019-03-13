شؤون فلسطينية

وزير العدل يدين الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف موظفي قطاع العدالة

وزير العدل يدين الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف موظفي قطاع العدالة
رام الله - دنيا الوطن
نعى وزير العدل علي أبو دياك، شهيد الواجب والوطن الشهيد ياسر شويكي، موظف محكمة بداية الخليل الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد أثناء خدمته لوطنه وتأديته لوظيفته.

وأكد أبو دياك، ان دولة الاحتلال باستشهاد الشهيد شويكي، تكرس سلسلسة السياسات والممارسات العنصرية تجاه أبناء شعبنا الصامد والتي تنتهك القانون الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية، وتؤكد على سعيها لانتقاص الولاية القضائية الفلسطينية وإضعاف منظومة العدالة الفلسطينية مضيفة جريمة جديدة إلى رصيدها الممتلئ بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وبالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تستوجب المساءلة الدولية.

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