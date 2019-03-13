الحمد الله: المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني والسياسي ويجب الالتفاف حولها





















رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله: "المؤسسة الامنية هي حامية المشروع الوطني والسياسي، والرئيس محمود عباس هو صمام الأمان والشرعية الوحيدة المتبقية لنا، فيجب الالتفاف حولها وحمايتها".جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، لمقرّي الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية، حيث التقى خلالها مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ومدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، ومدراء الإدارات والأقسام في الاجهزة، رافقه وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، والمستشار الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد الجبريني.ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس واعتزازه بالمؤسسة الامنية ومنتسبيها، على جهودهم في توفير الأمن والامان للمواطنين، وضبط الحالة الامنية في المحافظات رغم معيقات الاحتلال والظروف الصعبة التي نواجهها، مشددا على ضرورة استدامة العمل الأمني وأن تحافظ عليه الحكومات اللاحقة.ووجه الحمد الله تحية اجلال واكبار لشهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها وأسراها، الذين بذلوا أغلى ما عندهم لخدمة وطننا فلسطين.