شؤون فلسطينية

جندي من قوات جهاز الامن الوقائي يُوجه مُناشدة للرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن
وجه فارس حمودة محمد محسن مناشدة للرئيس عباس جاء نصها كالتالي: 

سيادة الرئيس انا ابنكم فارس حمودة محمد محسن اتقدم بخالص تحياتي واحترامي لفخامتكم ولكل الشرفاء في هذا الوطن على جهودهم المبذولة لإعلاء كلمة الحق ونصرة للشعب.

ارجو العلم بأنني كنت جندي من  قوات جهاز الامن الوقائي، متزوج ولي 7 اطفال، وقد خسرت زوجتي الاولي في أحداث  2007 وأنا من اسرة فتحاوية اصيلة وقد أجبرنا على الرحيل من منازلنا في مخيم الشاطئ، أيضا أنوه لسيادتكم الموقرة بأن عائلتي خسرت 6 افراد في أحداث الانقسام، فلهذا أتقدم لسيادتكم الموقرة بأن  في شهر شباط 2019 لم أتقاضى راتبي بدون سابق انذار بحيث لم أرتكب أي سبب يدفع إلى هذا القرار وحتى هذا الوقت وأنا ما زلت أسعى لحل مشكلتي.

سيادة الرئيس ولأنك خير من تقدر أبنائكم المناضلين الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الوطن وتأكيدا على الشرعية الفلسطينية والالتزام الوطني بمنظمة التحرير الفلسطينية، اتوجه إليكم كأب وقائد لشعبنا الصامد بضرورة التدخل المباشر واتخاذ إجراءاتكم وقراراتكم الموقرة لجهات الاختصاص لاعادة راتبي حتى اتمكن من استكمال حياتي الاجتماعية والاقتصادية والنضالية في ظل تعرضنا لأصعب الظروف المعيشية والنفسية إلا أنني واجهت كل الضغوط وصمدت في وجه الصعاب والكوارث الحياتية ومازلت اواجه الصعاب بكل صبر وثبات وإيمان قاطع النظير بكم وبعدالتكم.

سيادة الرئيس اتوجه إليكم اليوم بأمل كبير وثقة بشخصكم الكريم للتدخل الفوري لإنهاء معاناتي ومازلت انتظر بأمل وصبر لوضع معالجة فورية من اجل ضمان المستقبل والعيش بكرامة إنسانية وهذا الأمر متروك بين يديكم سيادة الرئيس.

0599398541

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