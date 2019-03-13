حادث سير ذاتي في يطا يودي بحياة فتى وإصابة اثنين آخرين





وقالت الشرطة في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" أن الفتى يبلغ عمره (13 عاماً)، فيما وقع حادث السير الذاتي على طريق يطا السموع جنوب الخليل.





وأكدت الشرطة على لسان المتحدث باسمها، لؤي ارزيقات، أنها باشرت التحقيق.

رام الله - دنيا الوطنلقي فتى فلسطيني مصرعه ظهر اليوم الأربعاء، وأصيب اثنين آخرين، وجميعهم من سكان يطا، إثر حادث سير جنوب مدينة الخليل.