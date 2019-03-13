قطع راتب شهيد يحرم شقيقته من دخلها الوحيد.. مناشدة للرئيس عباس



حيث تستفيد عائشة من من راتب أخيها الذي استشهد عام 1989، وقد انقطعت مخصصاتها منذ أكثر من عام مما ألحق بها أذى بليغ، حيث لامعيل لها فهي عزباء تعيش وحيدة في بيتها، وليس لها والدين أو أخوة على قيد الحياة، وليس لها أي أملاك عينية أو عقارية أو أي مصدر دخل ثابت أو غير ثابت، حيث كان الراتب هو مصدر دخلها الوحيد.



كما أنها تعاني من أمراض مزمنة بحاجة الى علاجات مستمرة .



تناشد عائشة الرئيس بارجاع هذا الراتب ليكون عونا وسندا لها حتى يأخذ الله وديعته، "فهي ليس لها بعد الله عونا ومعينا الا أنتم" .







رام الله - دنيا الوطنناشدت السيدة عائشة محمود ربايعه هوية رقم 998126544 من ميثلون الرئيس عباس بإعادة راتب شقيقها الشهيد عبدالله ربايعة.