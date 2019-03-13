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رسميًا.. تَمَلّك عقارًا سكنيًا في قطر واحصل على الإقامة

رسميًا.. تَمَلّك عقارًا سكنيًا في قطر واحصل على الإقامة
رام الله - دنيا الوطن
وافقت الحكومة القطرية، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على السماح لغير القطريين بتملك العقارات السكنية والتجارية، ومنح الإقامة لهؤلاء، طوال فترة تملكهم أو استثمارهم للعقارات.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.

كما وافق على منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، طوال مدة تملك العقارات، بحسب ما نشرت صحيفة (العرب) القطرية.

إلى ذلك، حدد مجلس الوزراء القطري 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكاً حراً، وحدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 عاماً.

وأكدت الحكومة القطرية، أن القرار يأتي تنفيذاً للقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات، والانتفاع بها.

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