الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة التربية والتعليم في الكويت، تحديد وتجهيز أسماء 365 معلماً ومعلمة في جميع المراحل والمناطق التعليمية، لإنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الحالي 2018- 2019.وأكدت صحيفة (القبس) الكويتية، أن "إنهاء الخدمة جاء بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية، ضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال".وكشفت الصحيفة الكويتية، عن الأسماء التي رفعت إلى الوزير لاعتمادها، مشيرة إلى أن التخصصات المشمولة بالإحلال هذا العام تتمثل في 7 مواد دراسية هي تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي.وتوقع المتحدث، أن "يتم إخطار المناطق التعليمية لإبلاغ المعلمين المنتهية خدماتهم خلال الشهر الحالي"، مؤكداً أن "سياسة الإحلال مستمرة وفقاً لمعطيات ديوان الخدمة المدنية، والأعداد المطلوبة سنوياً من كل قطاع".