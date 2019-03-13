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الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من الهجمة الدموية، التي لم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن شنها ضد أبناء شعبنا، وخاصة الشبان منهم، في القدس والضفة الفلسطينية، في سياسة باتت مكشوفة لتكريس مبدأ الإعدام بدم بارد، وفي الميدان، لأبناء شعبنا الناشطين ضد الاحتلال، وإجراءاته القمعية، وضد الاستيطان، وتغوله واستيلائه على أرضنا، وتهويده لمدينتي القدس والخليل.

ودانت الجبهة هذه الهجمة، وما تخفيه من أهداف استعمارية فاشية مكشوفة، كما دعا الاتحاد الأوروبي، والقوى الصديقة إلى إدانة، هذه السياسة بكل ما فيها من انتهاك للقوانين الدولية، وشرعة حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعت الجبهة، القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار السياسي الرسمي، إلى التحرك في مواجهة السياسات الإجرامية لدولة الاحتلال، وقواتها في الضفة والقدس، ونقل قضية القتل شبه اليومي إلى مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، نزولاً عند قرار الجمعية، وتعهدات الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

كذلك دعت الجبهة "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، لتحمل مسؤولياته في صفوف الحركة الشعبية، واستنهاض قواها، وتزخيم تحركاتها، عملاً ببرنامجه الوطني والاجتماعي، ووفاء منه لتعهداته، ولدماء الشهداء.

وختمت الجبهة، مؤكدة أنها وهي تنعي إلى الرأي العام الشهيدين البطلين محمد شاهين (سلفيت) وياسر الشويكي (الخليل) تشدد على وحدة القوى السياسية في الميدان، في مواجهة بطش الاحتلال وقمعه الدموي إلى أن يحمل عصاه، ويرحل عن أرضنا المحتلة.

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