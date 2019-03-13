دولي

انهيار مدرسة في لاغوس النيجيرية وأكثر من 100 شخص تحت الأنقاض

انهيار مدرسة في لاغوس النيجيرية وأكثر من 100 شخص تحت الأنقاض
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بانهيار مبنى يحتوي على مدرسة في مدينة لاغوس جنوب غربي نيجيريا، ووجود أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ في المنطقة الجنوبية الغربية للوكالة الوطنية، إبراهيم فارينلوي، إن "مبنى يحتوي على مدرسة انهار في لاغوس"، مشيراً إلى أنه لا توجد معلومات فورية عن أي إصابات.

وأوردت (The Guardian) النيجيرية بأن الكارثة وقعت في منطقة إتافاجي بجزيرة لاغوس (وهي جزء من مدينة لاغوس).

وذكرت هيئة الطوارئ النيجيرية، أن المبنى كان مكوناً من ثلاثة طوابق.

فيما أفادت صحيفة (ذا كابل) المحلية بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن الطابق الأرضي من المبنى يستخدم كمدرسة، وكان التلاميذ في فصولهم الدراسية، وقت الحادث.


 

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