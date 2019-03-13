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ائتلاف "أمان" يعتذر بشأن تصريحه المتعلق بشراء خمسة آلاف مركبة حكومية جديدة

ائتلاف "أمان" يعتذر بشأن تصريحه المتعلق بشراء خمسة آلاف مركبة حكومية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بياناً توضيحياً بشأن تصريحاته المتعلقة بشراء خمسة آلاف مركبة جديدة.

وقال البيان، اليوم الأربعاء: إنه ورد في بيان الحكومة الأخير استهجان بخصوص ما قيل إنه تقرير لائتلاف أمان حول شراء مركبات جديدة، في مرحلة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وبعد المراجعة والتدقيق في ائتلاف أمان حول تصريح المدير التنفيذي لإحدى وسائل الإعلام المحلية، والذي أشار فيه إلى شراء الحكومة (5000) مركبة جديدة؛ تبيّن أن التصريح المذكور قد بُنِيَ وفقاً لفرضية التزام الحكومة المستقيلة بسياساتها المعلنة، بشأن تجديد السيارات الحكومية المستعملة، وقد أوضحت الحكومة المستقيلة في بيانها، أن عدد ما تم شراؤه (1500) مركبة فقط على مدار السنوات الست الأخيرة، علماً أن ائتلاف أمان كان قد طالب في مرات عديدة الحكومة بوقف شراء المركبات الجديدة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين.

وأضاف البيان: بناء عليه، فإن ائتلاف أمان يقدم اعتذاره للمواطنين؛ لما ورد من خطأ في التصريح الصحفي، الذي نشر عبر وسائل الإعلام، وما أثاره من إرباك. 

وفي هذ الصدد، يكرر ائتلاف أمان مطالبته بضرورة انفتاح الحكومة الجديدة، والالتزام بمبادئ الشفافية، ونشر تقاريرها الدورية، والإسراع بإقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، منعا لأي إرباك قد يحدث بسبب حجبها.

وكان المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مجدي أبو زيد، قال في تصريحات صحفية: "إن حكومة الحمد الله قامت باستبدال 5000 مركبة، بمركبات جديدة بحجة أن صيانتها مكلفة، وتساوي ثمن مركبات جديدة".

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