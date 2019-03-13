صرف دفعة لموظفي غزة بنسبة 40% غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف راتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لموظفي غزة بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل بدءًا من غدٍ الخميس.وقالت الوزارة في بيان لها: "إن الصرف سيكون فوق نظام الفئات، مشيرةً إلى أن الصرف غدًا سيكون لفئة 2000 شيكل فأقل، وذلك عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وذكرت، أنه سيتم صرف دفعة من الفروقات المستحقة للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية.