عاجل

  • مصرع فتى 13 عاماً وإصابة اثنين وجميعهم من سكان يطا بحادث سير ذاتي بالخليل

شؤون فلسطينية

أبو سيف: الحكومة المُقبلة للكل الوطني وسنُشارك الجميع بحوارات تشكيلها

أبو سيف: الحكومة المُقبلة للكل الوطني وسنُشارك الجميع بحوارات تشكيلها
عاطف أبو سيف
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف: إن الحكومة المنوي تشكيلها، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، حكومة الكل الوطني، لافتاً إلى أن ذلك يظهر في نوايا وتوجهات تشكيلها، وفي قرار التكليف.

وأوضح أبو سيف، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن مهام الحكومة، ستكون استعادة الوحدة الوطنية، وتنظيم الانتخابات والدفاع عن المقدسات وحقوق الشهداء والأسرى، قائلاً: "ما نطمح به في حركة فتح، أن تشارك كافة فصائل منظمة التحرير بتشكيل الحكومة، سنتواصل مع الجميع".

وأضاف أبو سيف: "هذه حكومة فدائيين ومقاتلين من أجل حكومة الوحدة الوطنية، ولمواجهة مشاريع التهويد والاستيطان، وستقوم هذه الحكومة بإدارة شؤون الحياة في ظل الوضع الراهن، ونحن بحاجة لأن نتحصن بالكل الوطني".

واستطرد: "لا نريد أرباب الانقسام، فهذه الحكومة تريد أن تنهي الانقسام، ولا تبحث عن إدامته، وسنواصل حوارتنا مع فصائل منظمة التحرير؛ لإنجاز حكومة الوحدة الوطنية ومن لا يريد فهذا قراره، والحكومة ستشمل فصائل المنظمة والشخصيات المستقلة والمنظمات الأهلية".

وأكمل أبو سيف: "لم نبدأ بنقاش أسماء الوزراء، والمهم هي من تحدد الرجل وليس الرجل من يحدد المهمة، وهذه أوقات عصيبة وحكومة مواجهة حقيقية، والبحث يجب أن يكون حول كيف يمكن أن يشكل فريق قادر على القيام بهذه المهام، والقصة ليست قصة أسماء أو شخوص".

وقال: "الدكتور اشتية يدرك أن ما وقع عليه عبء كبير وأن المهمة الموكلة له صعبة، ونقول في فتح: إن العمل في التنظيم تكليف، وليس تشريفاً، ونُختار للقيام بمهامنا".

وبين أبو سيف، أن هناك قائمة بالمطالب الوطنية من هذه الحكومة، وأن حركته تتمنى من الفصائل التي قدمت ملاحظات بعدم المشاركة، أن يدركوا خطورة المرحلة المقبلة، لاسيما بروز تحديات جديدة.

وأكد أبو سيف، أن حركته ستُجرى مشاورات شاملة مع كافة فصائل المنظمة، ومشاورات لمشاركتهم بالحكومة المقبلة، متابعاً: "هناك تحديات كبيرة تواجها الحكومة المقبلة، خاصة خصم أموال المقاصة، ووقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية التي تمر بضغط مالي كبير، الحكومة ستضع خطة إنقاذ وطني من أجل الخروج من المأزق؛ لكن هذه الخطة غير قائمة على الوعود الوردية".

وأضاف: "الحكومة يجب أن تعمل من أجل تمكين أهلنا لمواجهة الانقسام، وهناك من يتاجر بمعاناة الناس في قطاع غزة، وهذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

أخبار ذات صلة

قطع راتب شهيد يحرم شقيقته من دخلها الوحيد.. مناشدة للرئيس عباس

قطع راتب شهيد يحرم شقيقته من دخلها الوحيد.. مناشدة للرئيس عباس

&#34;عندما يبكي الرجال&#34;.. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

"عندما يبكي الرجال".. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

ائتلاف &#34;أمان&#34; يعتذر بشأن تصريحه المتعلق بشراء خمسة آلاف مركبة حكومية جديدة

ائتلاف "أمان" يعتذر بشأن تصريحه المتعلق بشراء خمسة آلاف مركبة حكومية جديدة

صرف دفعة لموظفي غزة بنسبة 40% غدًا الخميس

صرف دفعة لموظفي غزة بنسبة 40% غدًا الخميس

الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي

الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي

مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

الخارجية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في السلام

الخارجية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

&#34;عندما يبكي الرجال&#34;.. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

"عندما يبكي الرجال".. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي

الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي

مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

الخارجية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في السلام

الخارجية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في السلام

رابطة علماء فلسطين تستنفر كل طاقات الأمة للدفاع عن الأقصى المبارك

رابطة علماء فلسطين تستنفر كل طاقات الأمة للدفاع عن الأقصى المبارك

وزارة النقل والمواصلات تنفي شراء الحكومة خمسة آلاف مركبة

وزارة النقل والمواصلات تنفي شراء الحكومة خمسة آلاف مركبة

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

منوعات

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض &#34;الصدفية&#34; بها

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض "الصدفية" بها

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

&#34;أحرقت جسد الخادمة حتى الموت&#34;.. حكم قاسي على الراقصة شمس

"أحرقت جسد الخادمة حتى الموت".. حكم قاسي على الراقصة شمس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

تفاصيل برنامج نيشان في رمضان.. &#34;للمتزوجين فقط&#34;

تفاصيل برنامج نيشان في رمضان.. "للمتزوجين فقط"

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

عربي

الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

الدوحة تكشف جهة &#34;تواطأت&#34; مع السعودية ضد قطر

الدوحة تكشف جهة "تواطأت" مع السعودية ضد قطر

على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل

على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام