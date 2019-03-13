الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي

رام الله - دنيا الوطننعى الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، شهيد العدالة موظف محكمة بداية الخليل، الشهيد ياسر شويكي، الذي إغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، أثناء تأديته واجبه الوطني في البلدة القديمة لمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وتقدم الهباش بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهيد وعائلته، ولأسرة مجلس القضاء الأعلى، والمحاكم النظامية في الوطن، مؤكداً أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، هي إرهاب منظم، تقوده وترعاه حكومة اليمين المتطرف فيدولة الاحتلال، التي توفر الحماية الكاملة للقتلة المتجولين في شوارعنا وحاراتنا، جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، الذين يمارسون كل أنواع الجرائم والقتل بدم بارد دون رقيب أو حسيب.ودعا قاضي القضاة، مؤسسات حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، وردع دولة الاحتلال عبر فتح تحقيق دولي وشفاف؛ لعقاب دولة الاحتلال وجنودها وقطعان المستوطنين، ومحاسبتها على جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.وأضاف الهباش: "سنبقى صامدين ومتجذرين في البلدة القديمة لمدينة الخليل، التي يسعى الاحتلال وأدواته لتفريغها من سكانها عبر هذه الجرائم، خاصة عقب مغادرة بعثة التواجد الدولي، التي كانت متواجدة هناك بأوامر من دولة الاحتلال"، مطالباً في نفس الوقت بتوفير الحماية لمؤسساتنا وموظفينا ومواطنينا القاطنينهناك، من جرائم الاحتلال والمستوطنين.