عاجل

  • مصرع فتى 13 عاماً وإصابة اثنين وجميعهم من سكان يطا بحادث سير ذاتي بالخليل

شؤون فلسطينية

الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي

الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي
رام الله - دنيا الوطن
 نعى الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، شهيد العدالة موظف محكمة بداية الخليل، الشهيد ياسر شويكي، الذي إغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، أثناء تأديته واجبه الوطني في البلدة القديمة لمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وتقدم الهباش بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهيد وعائلته، ولأسرة مجلس القضاء الأعلى، والمحاكم النظامية في الوطن، مؤكداً أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، هي إرهاب منظم، تقوده وترعاه حكومة اليمين المتطرف في
دولة الاحتلال، التي توفر الحماية الكاملة للقتلة المتجولين في شوارعنا وحاراتنا، جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، الذين يمارسون كل أنواع الجرائم والقتل بدم بارد دون رقيب أو حسيب.

ودعا قاضي القضاة، مؤسسات حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، وردع دولة الاحتلال عبر فتح تحقيق دولي وشفاف؛ لعقاب دولة الاحتلال وجنودها وقطعان المستوطنين، ومحاسبتها على جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف الهباش: "سنبقى صامدين ومتجذرين في البلدة القديمة لمدينة الخليل، التي يسعى الاحتلال وأدواته لتفريغها من سكانها عبر هذه الجرائم، خاصة عقب مغادرة بعثة التواجد الدولي، التي كانت متواجدة هناك بأوامر من دولة الاحتلال"، مطالباً في نفس الوقت بتوفير الحماية لمؤسساتنا وموظفينا ومواطنينا القاطنين
هناك، من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

أخبار ذات صلة

قطع راتب شهيد يحرم شقيقته من دخلها الوحيد.. مناشدة للرئيس عباس

قطع راتب شهيد يحرم شقيقته من دخلها الوحيد.. مناشدة للرئيس عباس

&#34;عندما يبكي الرجال&#34;.. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

"عندما يبكي الرجال".. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

ائتلاف &#34;أمان&#34; يعتذر بشأن تصريحه المتعلق بشراء خمسة آلاف مركبة حكومية جديدة

ائتلاف "أمان" يعتذر بشأن تصريحه المتعلق بشراء خمسة آلاف مركبة حكومية جديدة

صرف دفعة لموظفي غزة بنسبة 40% غدًا الخميس

صرف دفعة لموظفي غزة بنسبة 40% غدًا الخميس

أبو سيف: الحكومة المُقبلة للكل الوطني وسنُشارك الجميع بحوارات تشكيلها

أبو سيف: الحكومة المُقبلة للكل الوطني وسنُشارك الجميع بحوارات تشكيلها

مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

الخارجية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في السلام

الخارجية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

&#34;عندما يبكي الرجال&#34;.. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

"عندما يبكي الرجال".. جريح خدم في الكتيبة الأولى يتفاجأ بقطع راتبه ويُناشد الرئيس

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية إلى نقل القضية للأمم المتحدة

الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي

الهباش ينعى الشهيد ياسر الشويكي

مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

الخارجية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في السلام

الخارجية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في السلام

رابطة علماء فلسطين تستنفر كل طاقات الأمة للدفاع عن الأقصى المبارك

رابطة علماء فلسطين تستنفر كل طاقات الأمة للدفاع عن الأقصى المبارك

وزارة النقل والمواصلات تنفي شراء الحكومة خمسة آلاف مركبة

وزارة النقل والمواصلات تنفي شراء الحكومة خمسة آلاف مركبة

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

منوعات

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض &#34;الصدفية&#34; بها

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض "الصدفية" بها

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

&#34;أحرقت جسد الخادمة حتى الموت&#34;.. حكم قاسي على الراقصة شمس

"أحرقت جسد الخادمة حتى الموت".. حكم قاسي على الراقصة شمس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

تفاصيل برنامج نيشان في رمضان.. &#34;للمتزوجين فقط&#34;

تفاصيل برنامج نيشان في رمضان.. "للمتزوجين فقط"

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

عربي

الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

الكويت تصدم الوافدين العرب بقرار مُفاجئ

الدوحة تكشف جهة &#34;تواطأت&#34; مع السعودية ضد قطر

الدوحة تكشف جهة "تواطأت" مع السعودية ضد قطر

على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل

على خلفية أحداث المسجد الأقصى.. العاهل الأردني يُحذر إسرائيل

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام