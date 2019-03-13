مركز حقوقي: الاحتلال يتذرع بمحاولة الطعن لتبرير جرائم القتل ضد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بقتل الشاب ياسر فوزي شويكي (27 عاماً) خلال تأدية مهامه الوظيفية، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونوه المركز، إلى أن الشهيد شويكي، كان متواجداً بالقرب من عمارة الرجبي في وسط المحافظة، والتي استولى عليها المستوطنون قبل أسبوعين، بزعم محاولته القيام بعملية طعن، الأمر الذي أدى إلى إصابته بشكل مباشر ووفاته على الفور، ومن ثم سحبه داخل البناية، يُذكر أن الشاب شويكي، يعمل في محكمة بداية الخليل، وكان يقوم بتسليم البلاغات الصادرة من المحكمة في تلك المنطقة.ولفت إلى أن قيام سلطات الاحتلال بجريمة قتل الفلسطينيين بدم بارد، ودون وجه حق، بحجة محاولة القيام بعمليات طعن، ما هي إلا ذرائع واهية، يتخذها في محاولة منه للتهرب من المسؤولة القانونية على جريمته، وإفلات الجناة من المحاكمة والعقوبة.وأفاد المركز، أن شقيق الشهيد، أكد أنه سمع إطلاق نار على شاب، تبين له أنه شقيقه، وذكر أنه كان يقوم بعمله بتسليم البلاغات، ولم يلاحظ أي شيء كما يزعم الاحتلال بأنه ينوي ارتكاب عملية طعن.وعد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، قتل الشاب الشوبكي، بجريمة قتل خارج نطاق القانون، ترقى لتكون جريمة، وفقاً لنظام روما وهي مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل للإنسان حقوقه، ومن أهمها الحق في الحياة.وطالب بضرورة فتح تحقيق في الجريمة، وإرسال لجنة تحقيق مستقلة لمعاينة الحادثة، ويحمل المركز الاحتلال كامل المسؤولية، لوضع حد لجرائمه ضد الفلسطينيين.