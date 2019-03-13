الدوحة تكشف جهة "تواطأت" مع السعودية ضد قطر

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعة (beIN) الإخبارية القطرية، بياناً رسمياً، على خرق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشكل أحادي، لاتفاقية الحقوق الإقليمية الباهظة الثمن.وقالت مجموعة (beIN)، رداً على القرار الأحادي والمفاجئ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هذا الصباح، والذي يشكل سابقة خطيرة في مجال حماية الحقوق التلفزيونية العالمية، والمتمثل بإعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قيامه بالبث المفتوح المباشر عبر منصاته الرقمية، في السعودية فقط، لمباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، ستقوم مجموعة (beIN) الإعلامية، بمقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نطاق دولي واسع، للخرق الواضح والجوهري، الذي اقترفه في عقد حقوق البث التلفزيوني المقدر بملايين الدولارات.وأضافت مجموعة (beIN) الإعلامية، في بيان لها: "عوضاً عن قيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتصدي للإجراءات السعودية غير القانونية في حق ناقله الرسمي والشرعي، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشكل أحادي، وبتواطؤ وتخاذل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالبث المباشر عبر الإنترنت لمباريات الأندية السعودية المشاركة عبر منصات الاتحاد الآسيوي الرقمية على (فيسبوك) و(يوتيوب)، في نقل يقتصر فقط على السعودية".وتابعت: "يبدو الموقف بشكل واضح مرتبط بخلفيات سياسية لا تخفى، حيث تم بتنسيق واضح وعلني مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أعلن عن مخططات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل الإعلان الرسمي بأربع وعشرين ساعة".وقال البيان: "إن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يمثل خرقاً صارخاً لأهم شروط تعاقده مع مجموعة (beIN) الإعلامية، وهو ضمان حصرية الحقوق، وتبعاً لذلك ستقوم مجموعة (beIN) الإعلامية بمباشرة إجراءات التقاضي والإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي، ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمطالبة بتعويض جميع الأضرار المادية والمعنوية، التي تعرضت لها المجموعة".