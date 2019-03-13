شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس 14 آذار/ مارس 2019.

وقالت الداخلية: إن السفر غدًا سيكون للمتبقىي من الحافلة الخامسة + الحافلات: السادسة والسابعة والثامنة من كشف (3/12).

وأكدت الداخلية على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.

ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وأكدت أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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