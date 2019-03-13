أبو كرش: تفريغات 2005 تلقوا "الفتات" من رواتبهم وملفنا بيد الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش: إن موظفي التفريغات، تلقوا الفتات من رواتبهم، التي صرفت قبل أيام عن الشهر الماضي، مشدداً على أن ملف اعتمادهم، بيد الرئيس محمود عباس.





وأضاف أبو كرش، لبرنامج "استيديو الوطن": "لدينا معلومات أن موازنة رواتب تفريغات 2005 سترفع لوزارة الشؤون الاجتماعية، والأصل أن تُحال موازنتنا إلى وزارة الداخلية، وصرف 50% من رواتبنا، يعني تنفيذ قرار بتحويلنا للشؤون الاجتماعية".





وتابع أبو كرش: "الحكومة لا تريد دفع ثمن إعلانها عن قرار تحويلنا للشؤون الاجتماعية، ولا أحد يفهم الصيغة التي تتعامل بها الحكومة بملف رواتب الموظفين بغزة".







واستطرد: "منذ 13 عاماً، نطالب بتحسين أوضعنا، وفي كل مرة نصل لاتفاق ولايطبق، وصرف الرواتب لحماية البنوك من الانهيار الاقتصادي وتغطية المعاملات البنكية".





ولفت أبو كرش، إلى أن منتسبي تفريغات 2005 تقدموا لوزارة الداخلية بغزة، بطلب لنصب خيمة اعتصام أمام مكتب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر تصريحاً من داخلية غزة؛ لتنظيم الاعتصام.





وأكمل: "تفريغات 2005 لا تعول كثيراً على الحكومة المقبلة والقرار بيد الرئيس عباس، وهناك حالة من الصمت بالحكومة وتنفيذ للقرارت دون توضيحات، ونتوقع ألا تقدم الحكومة الجديدة أي حلول لتفريغات 2005".





وأضاف أبو كرش: "نطالب بإعادة انتظام صرف رواتب تفريغات 2005 وحفظ حقوقنا المالية والإدارية"، متسائلاً: "أي برنامج تحرر يبدأ من قوت المواطن؟".