طافش: اعتقال أبو طير استهداف لكل ما هو مقدسي

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس في مدينة بيت لحم، خالد طافش، أن اعتقال قوات الاحتلال للقيادي المبعد عن القدس محمد أبو طير، يأتي ضمن سياسة، تستهدف كل من يمثل القدس سواء داخلها أو خارجها، مردفاً: "هم لا ينجون من انتهاكات الاحتلال، كما لا ينجو الأقصى من عبثهم".ولفت طافش، أن محمد أبو طير، هو قامة كبيرة واسم لامع على مستوى الوطن والأمة، حيث قضى ما يقارب 36 عاماً في سجون الاحتلال، وبالتالي فإن قادة الاحتلال، يؤمنون أن صاحب الملف الأمني لا ينبغي أن يُترك، وذلك رغم أنهم أخرجوه، وأبعدوه عن القدس إلى رام الله عام 2010.وأضاف طافش، أن المؤسسات الدولية والقانونية مشاركة بصمتها في هذه الانتهاكات القانونية، قائلاً: "لقد بحت الأصوات والحناجر وهي تناشد هذه المؤسسات منذ عام 2006 حيث يتم اعتقال النواب دون أن نسمع مجرد تعليق، ممن ينادون بضرورة توفير الحصانة للنواب".