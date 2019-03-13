الجهاد الإسلامي: نُطالب "السلطة" بإعادة حقوق ومخصصات الجرحى

رام الله - دنيا الوطنطالب الناطق الإعلامي، باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: مصعب البريم، السلطة الفلسطينية، بإعادة حقوق ومخصصات الجرحى المناضلين، الذين تم قطع مخصصاتهم مؤخراً، وتكريمهم بدلاً من إدارة الظهر لأوجاعهم ونضالهم، مضيفاً "إن دعم صمود جرحانا، هو استحقاق وطني وأخلاقي وإنساني".وأضاف: في يوم الجريح الفلسطيني، نوجه التحية لجرحى فلسطين البواسل، الذين يشهدون على جرح الأمة النازف في فلسطين.وختم: في يوم الجريح الفلسطيني، نؤكد على أن طريق التضحية والنضال، سيستمر حتى دحر الاحتلال، وتحرير المسجد الأقصى، وتحقيق الحرية، والانعتاق لشعبنا المقاوم.