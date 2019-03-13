أبو جراد: 60% من الموظفين بغزة لم يحصلوا على رواتبهم بسبب الخصومات

خاص دنيا الوطن



قال نقيب الموظفين في القطاع العام، بغزة، عارف أبو جراد: إن أكثر من 60% من الموظفين الحكوميين بغزة، لم يحصلوا على رواتبهم بسبب الخصومات، من وزارة المالية والبنوك.





أوضح أبو جراد، خلال برنامج "استوديو الوطن"، أنه وحسب المؤتمر الصحفي لوزير المالية، شكري بشارة، فإنه من المفترض صرف 100% لتفريغات 2005، ولكنهم تقاضوا النصف مع وجود خصومات الكهرباء والقروض.





وأضاف أبو جراد: "صرف رواتب موظفي غزة، جاء حسب نسب الصرف عن الشهر الماضي، ومن غير الواضح سبب التباين في نسب الصرف"، لافتاً إلى أن موظفي سلطة الطاقة، تلقوا رواتب بنسبة 25%.





وتابع أبو جراد: "هناك تباين بنسب الصرف، وشتان ما بين المؤتمر الصحفي لوزير المالية شكري بشارة، والواقع، ونحن مع الحكومة، إذا تعاملت مع الضفة وغزة بمكيال واحد، وليس بمكيالين".



