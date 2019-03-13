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شؤون فلسطينية

بلدية غزة تدعو لاتباع الإرشادات والحفاظ على نظافة الأماكن العامة

بلدية غزة تدعو لاتباع الإرشادات والحفاظ على نظافة الأماكن العامة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة؛ لضرورة اتباع ارشادات النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والحدائق والأماكن العامة الأخرى في المدينة، وتعزيز التعاون مع البلدية في نشر ثقافة الصحة البيئية، وتعزيزها لدى فئات المجتمع المختلفة.

وأكدت البلدية أنها تنشر بشكل دوري إرشادات توعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتنظم حملات توعية بالتعاون مع مؤسسات محلية في المدارس؛ لزيادة الوعي لدى المجتمع وتوسيع دائرة مشاركته في العمل التطوعي والتشاركي.

وأوضحت البلدية، أن اتباع المواطنين للإرشادات، يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نظافة المدينة، ويحقق للمواطن بيئة أكثر صحةً ونظافةً، ويضمن ترحيل النفايات المنزلية بشكل يومي، ويعزز العلاقة بين البلدية والمواطنين.

وبينت أن الإرشادات تشمل؛ وضع النفايات في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، وإخراجها مبكراً قبل الساعة 7 صباحاً لضمان ترحليها في نفس اليوم، وعدم وضع النفايات في جزر الشوارع، والحفاظ على حاويات النفايات، وعدم إحراقها حفاظاً على الصحة البيئية.

وفيما يتعلق بأعمال البلدية في مجال النظافة خلال شهر شباط/
 فبراير الماضي؛ أوضحت البلدية، أنها جمعت 15 ألف طن من النفايات الصلبة من كافة أحياء ومناطق المدينة، ونظمت 11 حملة للنظافة بالتعاون مع مؤسسات محلية، وأزالت 1750 كوباً من أتربة الشوارع.

وأضافت، أن أهم الشوارع التي شملتها أعمال الكنس وإزالة الأتربة هي: شارع صلاح الدين، وشارع الأقصى (الصناعة) وشارع عون الشوا (8)، وشارع أحمد الجعبري (النفق)، وعز الدين القسام، بالإضافة إلى شارع القدس، وشارع الحجر.

وبينت، أن مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة، استقبل خلال نفس الفترة نحو 19 ألف طن من النفايات منها 15 ألفاً من بلدية غزة و3600 من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) و 94 طناً من بلدية الزهراء، و95 طناً من بلدية المغراقة، و52 طناً من بلدية وادي غزة.

وكانت بلدية غزة، قد دعت المواطنين لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات البلدية، عبر بوابات التواصل الخاصة بالبلدية ومنها: الرقم 115، وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، وتطبيق (واتس آب) على الرقم 00970599815600.

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