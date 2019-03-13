عاجل

  • أبو كرش: ما يحدث يخدم صفقة القرن الأمريكية

  • أبو كرش: أي برنامج تحرر يبدأ من قوت المواطن؟

  • أبو كرش: ليأخذ أي قائد الـ 750 شيكل ويعيش بالمبلغ لوحده

  • أبو كرش: نطالب بإعادة انتظام صرف رواتب تفريغات 2005 وحفظ حقوقنا المالية والإدارية

  • أبو كرش: إذا نزلنا للشارع سنطالب بحل كامل لملف تفريغات 2005

  • أبو كرش: المطلوب من كل مؤسسات غزة إيصال صوتنا بشكل حقيقي

  • أبو كرش: نتوقع ألا تقدم الحكومة الجديدة أي حلول لتفريغات 2005

  • أبو كرش: هناك حالة من الصمت بالحكومة وتنفيذ للقرارت دون توضيحات

  • أبو كرش: تفريغات 2005 لا تعول كثيراً على الحكومة المقبلة والقرار بيد الرئيس

  • أبو كرش: قضية تفريغات 2005 بيد الرئيس عباس ولا علاقة للحكومة به

  • أبو كرش: تفريغات 2005 تلقوا فتات الرواتب وليطبقوا القرار على الرواتب العالية

  • مشتهى: "حماس" تؤمن بأن إجراء الانتخابات الشاملة المدخل الحقيقي للخروج من الحالة الوطنية الراهنة

  • مشتهى: ذهاب عباس نحو تكليف اشتيّة كرئيس للحكومة تكريس لمكنوناته (عباس) الداخلية برفض الشراكة

شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس" يرد على نتنياهو حول الأموال.. ويؤكد: انفراجة بغزة حال التزم الاحتلال

قيادي بـ"حماس" يرد على نتنياهو حول الأموال.. ويؤكد: انفراجة بغزة حال التزم الاحتلال
قيادة حماس مع الوفد المصري - أرشيف
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
تحدّث القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الأربعاء، عن مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بوصول الوفد الأمني المصري، بالإضافة إلى تصريحات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الأموال القطرية.

وقال رضوان في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن تصريحات نتنياهو، التي تحدث من خلالها، بأنه يرسل الأموال القطرية من أجل استمرار الانقسام بين الفلسطينيين، لـ "الاستهلاك الانتخابي الداخلي" فقط، خاصة بعدما أُجبر على الخضوع وتنفيذ بعض التفاهمات.

وأضاف: استمرار الانقسام سببه الرئيسي هو عدم التزام أبو مازن حتى اللحظة، والسلطة في الضفة الغربية، وتشكيل حكومة انفصالية، وتكريس سياسة فصل غزة عن الضفة، واستمرار سياسة التهميش والإقصاء، وعدم الإيمان بالشراكة.

وتابع: "موضوع الانقسام يجب أن يُعالج بتنفيذ اتفاقيات 2005 و2011 وتفاهمات بيروت، التي تؤكد ضرروة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تُعدّ لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني". 

وفي موضوع التفاهمات، قال القيادي في حماس: إن الوفد الأمني المصري، سيصل في وقت قريب إلى قطاع غزة، وهذه الجهود المصرية هي مقدرة، وتهدف إلى إلزام الاحتلال بالتفاهمات، ورفع الحصار عن القطاع، والتخفيف عن شعبنا الفلسطيني.

وتابع ضوان: "نحن إذ نثمن هذه الجهود المصرية، فإن المطلوب هو أن يلتزم الاحتلال بهذه التفاهمات، ورفع الحصار، ونحن تقديراً منّا للجهود المصرية المبذولة والهادفة لتخفيف الحصار، الهيئة الوطنية والفصائل، منحت هذه الفرصة للأشقاء المصريين لإلزام الاحتلال بتنفيذ هذه التفاهمات". 

وشدّد على أنه "إذا ما التزم الاحتلال، فإن شعبنا سيشعر بانفراجة وبالتخفيف عن كاهله، مشيراً إلى أن الضمانة الوحيدة في إلزام الاحتلال، هي استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي حتى تحقق أهدافها، والاحتلال ليس أمامه إلا أن يلتزم بهذه التفاهمات ورفع الحصار، وإلا فإن هذه المسيرات ستستمر بأدواتها السلمية المختلفة".

وأكد القيادي في حركة حماس، أننا "نحن نتحدث عن أمور واضحة، ونؤكد بضرورة إلزام الاحتلال بالتفاهمات، ورفع الحصار، وتحقيق انفراجة لشعبنا الفلسطيني، ولن نسمح للاحتلال بأن يتلكأ، ويتهرب عن تنفيذها".

وحول الخطوات المنتظرة التي سيشعر بها المواطن حال التزم الاحتلال، قال رضوان: إن المواطن سيلمس انفراجة على أرض الواقع، سواءً باستمرار تدفق المساعدات، وصرف المنحة القطرية والكهرباء، والالتزام كذلك بتوسيع مساحة الصيد وصولاً إلى توسيع مساحة الاستيراد والتصدير، والبدء بإنشاء مشاريع تنموية في قطاع عزة، وخفض معدل البطالة، والبدء بإجراءات حقيقية للتخفيف عن شعبنا الفلسطيني، وصولاً أيضاً إلى خط الغاز بمحطة الكهرباء، والبدء بإمداد خط 161.

وشدد القيادي في حماس على أننا "لا نتحدث عن هدنة، ولكن تفاهمات من أجل رفع الحصار، وعلى الاحتلال أن يلتزم بها، وأي تلكؤ من الاحتلال من حق الشعب الفلسطيني أن يستخدم كافة الأشكال السلمية في هذه المسيرات، في الضغط على الاحتلال لتحقيق مطالبه، سواءً كسر الحصار أو حماية حق العودة.

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي: نُطالب &#34;السلطة&#34; بإعادة حقوق ومخصصات الجرحى

الجهاد الإسلامي: نُطالب "السلطة" بإعادة حقوق ومخصصات الجرحى

مشتهى: نتوقع نُضوج تفاهمات &#34;كسر الحصار&#34;نهاية الأسبوع.. وسنواجه &#34;عقوبات&#34; السلطة بـ&#34;المجموع الوطني&#34;

مشتهى: نتوقع نُضوج تفاهمات "كسر الحصار"نهاية الأسبوع.. وسنواجه "عقوبات" السلطة بـ"المجموع الوطني"

انخفاض عدد المراكز الثقافية في فلسطين خلال 2018

انخفاض عدد المراكز الثقافية في فلسطين خلال 2018

أبو جراد: 60% من الموظفين بغزة لم يحصلوا على رواتبهم بسبب الخصومات

أبو جراد: 60% من الموظفين بغزة لم يحصلوا على رواتبهم بسبب الخصومات

بلدية غزة تدعو لاتباع الإرشادات والحفاظ على نظافة الأماكن العامة

بلدية غزة تدعو لاتباع الإرشادات والحفاظ على نظافة الأماكن العامة

شرطة الخليل تقبض على مطلوب عليه أوامر حبس بقيمة 8.5 مليون شيكل

شرطة الخليل تقبض على مطلوب عليه أوامر حبس بقيمة 8.5 مليون شيكل

كحلون يرجع إلى اليمين: انتهى تجميد البناء في المستوطنات

كحلون يرجع إلى اليمين: انتهى تجميد البناء في المستوطنات

شرطة رام الله تقبص على ثلاثة أشخاص يُروجون عملة مزيفة

شرطة رام الله تقبص على ثلاثة أشخاص يُروجون عملة مزيفة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

انخفاض عدد المراكز الثقافية في فلسطين خلال 2018

انخفاض عدد المراكز الثقافية في فلسطين خلال 2018

بلدية غزة تدعو لاتباع الإرشادات والحفاظ على نظافة الأماكن العامة

بلدية غزة تدعو لاتباع الإرشادات والحفاظ على نظافة الأماكن العامة

شرطة الخليل تقبض على مطلوب عليه أوامر حبس بقيمة 8.5 مليون شيكل

شرطة الخليل تقبض على مطلوب عليه أوامر حبس بقيمة 8.5 مليون شيكل

كحلون يرجع إلى اليمين: انتهى تجميد البناء في المستوطنات

كحلون يرجع إلى اليمين: انتهى تجميد البناء في المستوطنات

شرطة رام الله تقبص على ثلاثة أشخاص يُروجون عملة مزيفة

شرطة رام الله تقبص على ثلاثة أشخاص يُروجون عملة مزيفة

مجدلاني: حكومة الاحتلال تُطور آليات إجراءاتها ضد العمال الفلسطينيين

مجدلاني: حكومة الاحتلال تُطور آليات إجراءاتها ضد العمال الفلسطينيين

الأسرى الفلسطينيون يُهددون بالتصعيد ضد إدارة السجون الإسرائيلية

الأسرى الفلسطينيون يُهددون بالتصعيد ضد إدارة السجون الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل النائب السابق محمد أبو طير

الاحتلال يعتقل النائب السابق محمد أبو طير

منوعات

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض &#34;الصدفية&#34; بها

صور مُروعة لبشرة كيم كارداشيان بدون مكياج.. شاهد مافعله مرض "الصدفية" بها

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

نرمين الفقي تتباهى برشاقتها وجمالها في ملعب الجولف

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

الخيانة وأشياء مُفاجئة.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عن أسباب انفصالها

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

رفض دفع الفدية لحفيده المختطف.. حكاية أغنى رجل في تاريخ العالم في السينما العالمية

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

شادي سرور يهدد محمد رمضان: أنا كابوسك.. هقعدك في البيت

&#34;أحرقت جسد الخادمة حتى الموت&#34;.. حكم قاسي على الراقصة شمس

"أحرقت جسد الخادمة حتى الموت".. حكم قاسي على الراقصة شمس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

تفاصيل برنامج نيشان في رمضان.. &#34;للمتزوجين فقط&#34;

تفاصيل برنامج نيشان في رمضان.. "للمتزوجين فقط"

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

بعد 22 عاماً.. الأستاذ جميل والسكرتيرة الآنسة أمل معاً مرة أخرى

عربي

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام

الإمارات لنتنياهو: تصريحاتك بغيضة وتقوَّض نهج السلام

الاتحاد الأوروبي يزيح تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

الاتحاد الأوروبي يزيح تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

حادث مروري شمال غربي السعودية يودي بحياة خمسة تلاميذ

حادث مروري شمال غربي السعودية يودي بحياة خمسة تلاميذ

الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن يحثون طرفي حرب اليمن على تنفيذ اتفاق السلام

الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن يحثون طرفي حرب اليمن على تنفيذ اتفاق السلام