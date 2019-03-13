شرطة الخليل تقبض على مطلوب عليه أوامر حبس بقيمة 8.5 مليون شيكل



وأوضح الناطق الإعلامي بلسان الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات بأن الشرطة القضائية في شرطة الخليل، تمكنت صباح اليوم، وبعد متابعه حثيثه من القبض على مطلوب صادر بحقه عدد من أوامر الحبس، بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليون شيكل لصالح أحد البنوك.



وأضاف إرزيقات، بأن هذا المبلغ المالي، قد حصل عليه المتهم على شكل قروض من البنك، ولم يستطع السداد خلال المواعيد المحددة.



هذا، وأكد إرزيقات إيداع المتهم مركز التوقيف لاستكمال عقوبته.

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة الخليل، صباح اليوم الأربعاء، على شخص مطلوب، صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة 8.5 مليون شيكل وفار منذ عدة أشهر.