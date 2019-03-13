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شؤون فلسطينية

كحلون يرجع إلى اليمين: انتهى تجميد البناء في المستوطنات

كحلون يرجع إلى اليمين: انتهى تجميد البناء في المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن وزير المالية موشيه كحلون يغازل اليمين، حيث أعلن أمس، أنه سيُلغي تجميد البناء في القدس الشرقية، والضفة الغربية.

ووفقاً له، سيتم بناء مئات الوحدات السكنية خارج الخط الأخضر، بما في ذلك خارج الكتل الاستيطانية، موضحاً: "لقد انتهت أيام التجميد، ولن تعود خلال ورديتي".

ومن المتوقع، أن تنشر وزارة البناء والإسكان، قريباً، مناقصات لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في الضفة، بعضها خارج الكتل الاستيطانية.

وقال الوزير كحلون، الذي تشغل عضو الكنيست من حزبه، يفعات شاشا بيتون، منصب وزيرة الإسكان، إن "الأيام التي تم فيها البناء فقط في مناطق معينة وتجميده في مناطق أخرى، انتهت".

ووفقاً للخطة، سيتم تسويق أكثر من 700 وحدة سكنية في القدس خارج مناطق الخط الأخضر، في أحياء (بسغات زئيف وراموت). وسيتم تسويق حوالي 260 وحدة سكنية إضافية في (ألفيه منشيه وعمانوئيل وآدم)، بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء بعض الشقق في مستوطنات (بيت أرييه) التي تُعتبر (إصبع أرييل، ومعاليه إفرايم)، والتي تُعد خارج الكتل الاستيطانية.

وتمت الموافقة في السابق على خطط البناء من قبل لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية، وسيتم الآن دفعها إلى مرحلة التسويق، بعد موافقة المستوى السياسي.

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