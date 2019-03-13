غافني: سندرس دعم قانون يمنع محاكمة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن رئيس حزب (ديغل هاتورا) عضو الكنيست موشيه غافني، أكد، أن حزبه سيدرس دعم قانون يمنع محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وقال غافني في مقابلة مع إذاعة (مكان): "إذا كنا نتعامل مع مسائل اقتصادية ليست مهمة للغاية، يتعين علينا النظر في الأمر".وقال: إنه يجب فحص القضية بعد الانتخابات، مضيفاً: "إذا اتضح أن الجمهور يثق بنتنياهو، بعد أن عرف الجميع مبدأ ما يحدث معه، هناك مجال للنظر في هذا الأمر، يوجد هنا منطق، وهناك أمور كهذه في دول غربية أخرى".وعندما سُئل صراحة عما إذا كان حزبه سيقود خطوة من شأنها منع محاكمة نتنياهو، أجاب غافني: "صحيح، هذا احتمال.. ليس من المستبعد، أن الشكوك ليست جدية".