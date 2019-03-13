منظمة يمينية تقرر إخراج "يئير نتنياهو" في إجازة بسبب تعليقاته الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن منظمة "شورات هادين" اليمينية، التي تمثل ضحايا الإرهاب في إسرائيل، وحول العالم، وتعمل ضد المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية لإسرائيل، قررت، أمس، إخراج نجل رئيس الحكومة، يئير نتنياهو في إجازة من العمل إلى ما بعد الانتخابات، بسبب تصريحاته السياسية على الشبكات الاجتماعية.وقالت (القناة 12): إن نتنياهو يعمل في المنظمة منذ أكثر من ستة أشهر، كمنسق للإعلام الجديد، وأنه أخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر.ونقلت القناة عن مصدر في المنظمة قوله: إن أعضاء المنظمة أجبروا على التعامل مع استفسارات من مختلف المصادر، الذين تساءلوا عما إذا كانت مواقف نجل نتنياهو تمثلهم أيضًا.ووفقًا للتقرير، يكمن سبب آخر للعطلة في حقيقة أن نتنياهو شريك مهم في صياغة حملة الليكود؛ لذلك، بعد الانتخابات لن يكون هناك عائق لعودته إلى العمل في المنظمة.