شرطة رام الله تقبص على ثلاثة أشخاص يُروجون عملة مزيفة

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، فجر اليوم الأربعاء، على ثلاثة أشخاص متلبسين أثناء ترويجهم لعملة مزيفة، وضبطت بحوزتهم مبالغ منها، ومواد يشتبه أنها مخدرة.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات: إن معلومات وردت من غرفة العمليات المشتركة، تفيد بوجود مركبة تحمل لوحة أرقام صفراء، بداخلها أشخاص يشتبه بقيامهم بترويج عمله مزيفة على المحلات التجارية في مدينة رام الله، وهم يستقلون مركبة، وتم التعميم عليها لقوات الشرطة العاملة في أرجاء المدينة، وتم ضبطها على أحد مداخل رام الله، وبداخلها ثلاثة أشخاص.وأضاف إرزيقات، أنه وأثناء عملية تفتيش المركبة والأشخاص، ضبطت القوة مبلغ 4200 شيكل من فئة 200 شيكل، يشتبه أنها مزيفة، ومادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر.وبيّن إرزيقات، أنه تم التحرز على المضبوطات، وتوقيف الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة العامة.