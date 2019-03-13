الاحتلال يعتقل النائب السابق محمد أبو طير
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النائب المقدسي السابق محمد أبو طير (68 عاماً).
وقالت مصادر محلية، نقلاً عن شهود عيان: إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو طير في حي أم الشرايط في البيرة، وفتشته قبل اعتقاله.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النائب المقدسي السابق محمد أبو طير (68 عاماً).
وقالت مصادر محلية، نقلاً عن شهود عيان: إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو طير في حي أم الشرايط في البيرة، وفتشته قبل اعتقاله.
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