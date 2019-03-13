الاحتلال يعتقل النائب السابق محمد أبو طير

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النائب المقدسي السابق محمد أبو طير (68 عاماً).وقالت مصادر محلية، نقلاً عن شهود عيان: إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو طير في حي أم الشرايط في البيرة، وفتشته قبل اعتقاله.