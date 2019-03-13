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شؤون فلسطينية

قرار بإخلاء المستوطنين من مبنى في تل الرميدة بالخليل

قرار بإخلاء المستوطنين من مبنى في تل الرميدة بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
حصلت لجنة إعمار الخليل، اليوم الثلاثاء، على قرار بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري، الواقع في حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل، بعد صراع قانوني دام 14 عاماً.

وأكدت لجنة إعمار الخليل، أن متابعاتها للقضية مرت بعدة مراحل أمام محكمة الصلح والمركزية، والعليا الإسرائيلية إلى جانب لجان الاعتراضات العسكرية، حيث كانت قد تبنت من خلال وحدتها القانونية، قضية ضد استيلاء المستوطنين على المبنى منذ العام 2005.

وأفاد محامي لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن، بأن المحاكم الإسرائيلية، عمدت إلى اتباع منهجية التسويف والمماطلة في الإجراءات القضائية من خلال قبولها دعاوى لا تحمل شكلاً ولا مضموناً قانونياً، بهدف إطالة أمد مكوث المستوطنين في المبنى وثني لجنة إعمار الخليل عن المطالبة بالمبنى.

وأشار إلى أنه بعد 14 عاماً، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قراراً بإخلاء المستوطنين من المبنى المذكور، قابلاً للاستئناف خلال 45 يوماً من تاريخه مع فرض غرامة مالية على المستوطنين.

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